Corso Lombardia, arriva il piano panchine: si valuta il “recupero” dagli altri quartieri

Nuovo sopralluogo e nuove proposte per il tratto di corso Lombardia compreso tra via Luini e via Isernia, dove da tempo i residenti del quartiere Lucento chiedono interventi per rendere l’area più vivibile. Al centro del confronto, la possibilità di installare nuove panchine lungo l’asse alberato, ma anche il modo in cui queste verranno collocate e reperite.

Evitare schiamazzi

Un punto ritenuto centrale riguarda la collocazione delle panchine, con particolare attenzione alla distanza dagli edifici residenziali. L’obiettivo dichiarato è evitare situazioni di disturbo e garantire un equilibrio tra fruizione degli spazi pubblici e quiete dei residenti.

Recuperare arredi urbani altrove

Durante la commissione di sopralluogo, il consigliere M5S Pasquale Frisina ha espresso il proprio sostegno all’idea di incrementare i punti di sosta, sottolineando però alcune condizioni legate alla vivibilità del quartiere. Tra le proposte, anche quella di recuperare arredi urbani già presenti in altre zone della città, come nel caso di piazza Manno, dove - secondo il consigliere - “sarebbero disponibili diverse panchine non più utilizzate”.

Nuovi cestini

Parallelamente, è stata avanzata la richiesta di dotare l’area di nuovi cestini portarifiuti, in modo da accompagnare le future installazioni e favorire il decoro. Un aspetto su cui si è soffermato anche il coordinatore della commissione Ambiente, Giorgio Tassone, che ha ribadito la necessità di intervenire con un approccio graduale: “prima la manutenzione delle strutture esistenti, poi l’eventuale riposizionamento e integrazione di nuovi elementi”.