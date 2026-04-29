Erba alta e segnali coperti, scatta l’allarme in via Val della Torre

Torna l’emergenza erba alta in via Val della Torre, a Lucento, dove la vegetazione fuori controllo sta creando disagi e potenziali pericoli per la circolazione stradale.

Nei giorni scorsi, un gruppo di residenti ha effettuato un sopralluogo all’altezza del civico 78, riscontrando una situazione definita “allarmante”. L’erba, infatti, ha raggiunto un’altezza tale da coprire quasi completamente un segnale di divieto di accesso, riducendo drasticamente la visibilità per gli automobilisti in transito.

A segnalare il problema è Paolo Biccari, che ha raccolto le preoccupazioni dei cittadini della zona e si è fatto portavoce della richiesta di intervento. “La sicurezza degli automobilisti è messa a repentaglio dalla scarsa visibilità”, ha dichiarato, sottolineando come la mancata manutenzione del verde possa avere conseguenze concrete sulla viabilità.

Ma i problemi non sono legati solo al tema della sicurezza. L’area, trascurata da tempo, restituisce infatti un’immagine di incuria che alimenta il malcontento tra chi vive quotidianamente il quartiere.