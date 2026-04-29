Musica e cultura in periferia: successo per “il mARTEdì” a Torino

Grande emozione e partecipazione di pubblico lo scorso 28 aprile nella sala della Chiesa di Scientology di Torino durante l’esibizione intitolata "La diva colpisce ancora: a volte ritornano" per la rassegna “il mARTEdì, cultura per tutti in periferia”.

Anche le persone meno esperte di opera sono state accompagnate attraverso le più belle arie pucciniane dalle letture coinvolgenti di Alessia Dettoni che prima di ogni romanza ne ha illustrato le vicende e il contesto storico.

Un’ora di estetica pura vissuta con la potente vibrazione delle armonie del grandissimo compositore toscano interpretate dal sapiente pianismo di Renata Seranella e dalla vivacità appassionata del soprano Patrizia Marino.

“Queste serate contribuiscono alla vivacità della periferia - spiega l’organizzatore Giuseppe Cicogna -, aree della città dove la sera spesso ci si rintana nelle proprie abitazioni. E’ un invito ad uscire, incontrare persone e luoghi e perché no, scoprire o conoscere meglio artisti e forme d’arte”.

Alle protagoniste è stato fatto omaggio di un volume dedicato alla figura di L. Ron Hubbard, noto non solo come fondatore della religione di Scientology, ma anche come artista in vari campi tra i quali la musica.

Martedì 26 maggio, prossimo appuntamento della rassegna con l’orchestra da camera Sinfonietta Ensamble in “C’era una volta il Cinema”, una rassegna di grandi colonne sonore.



