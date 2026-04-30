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Attualità | 30 aprile 2026, 15:15

Meteo, il lungo ponte del Primo Maggio all'insegna del bel tempo

Le previsioni fino a lunedì 4: cielo sereno o poco nuvoloso sul Torinese

Un lungo ponte del Primo Maggio all'insegna del bel tempo

Un lungo ponte del Primo Maggio all'insegna del bel tempo

Ancora qualche ora di instabilità poi da domani bel tempo per tutto il weekend grazie al temporaneo rinforzo dell'alta pressione presente sul centro Europa. Da inizio settimana ritorna un po' di instabilità invece a causa di una saccatura di origine atlantica.

A Torino avremo questa situazione: oggi, giovedì 30 aprile

Dopo le piogge del mattino sui settori occidentali, ancora qualche ora di copertura nuvolosa, che si dissolverà tra pomeriggio e sera a partire da est. Temperature in calo a causa dell'ingresso di aria più fredda da est, con venti deboli o localmente moderati in attenuazione in serata.

Tra venerdì 1 e domenica 3 maggio

Venerdì cielo sereno o poco nuvoloso, sabato qualche velatura in più, domenica nuvolosità in graduale aumento per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica. 

Temperature in aumento con massime che domenica raggiungeranno i 23/24 °C, mentre le minime saranno comprese tra i 7/11 °C. Venti: in generale assenti o deboli variabili.

Da lunedì 4 maggio

Tempo in peggioramento per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica, la prima di una serie che si svilupperà nel corso della settimana, e che riporterà le temperature nelle medie del periodo.

Previsioni Torino www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino 

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