Un corniolo bianco per ricordare Lorenzo Notario nel primo anniversario della scomparsa

Fiorirà ogni maggio per ricordare la scomparsa del giovane Lorenzo Notario. Nella giornata di lunedì 27 aprile, la comunità scolastica di Bricherasio si è riunita per un momento di raccoglimento in memoria del 14enne scomparso il 2 maggio scorso. Durante la commemorazione è stato piantato un esemplare di corniolo a fiori bianchi nel cortile della scuola secondaria.

La scelta della specie botanica è legata alla sua particolare fioritura, che avviene proprio all’inizio di maggio, in concomitanza con la ricorrenza della scomparsa di Lorenzo: “Abbiamo pensato a una pianta di cui i ragazzi possano prendersi cura, affinché il ricordo resti un gesto quotidiano e vivo nel tempo”, ha commentato il professor Luca Boccardo, uno dei docenti che ha pensato a questa iniziativa.

L’acquisto della pianta è stato finanziato tramite una raccolta fondi promossa dagli insegnanti della scuola, sempre grazie alle risorse raccolte, è stato finanziato l’intervento di un professionista che ha tenuto un incontro con la classe di Lorenzo per preparare gli studenti al momento celebrativo e fornire supporto nel percorso di elaborazione del lutto.

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre ai compagni di classe e agli studenti della secondaria, anche i bambini della scuola primaria, invitati affinché potessero partecipare anche loro a questo momento di memoria condivisa. Durante l’evento, i compagni di Lorenzo hanno dato lettura di una lettera dedicata a lui. In chiusura, i rami del nuovo corniolo sono stati adornati con numerosi ‘pensieri gentili’, cioè brevi messaggi scritti dai presenti e appesi alla pianta come segno di affetto e memoria per il giovane scomparso.