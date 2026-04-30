Venaria, bruciano nella notte alcune tettoie: intervento dei vigili del fuoco in via Castellamonte

Attimi di paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone, questa notte a Venaria. Per cause e dinamiche ancora da accertare, infatti, un rogo è divampato in via Castellamonte 2, coinvolgendo alcune tettoie e i materiali che custodivano, soprattutto legno.



Scattato l'allarme, sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, mentre le case vicine sono state fatte evacuare per sicurezza. Ma non ci sarebbero persone intossicate o ferite.



Sui social, è stato il sindaco Fabio Giulivi a fornire un resoconto della situazione: "L’incendio è stato spento intorno alle 4.20. Fortunatamente nessun ferito. Alcune abitazioni vicine sono state evacuate in via precauzionale e successivamente sono rientrati i residenti. Si segnalano solo alcuni vetri rotti nelle zone limitrofe. Il fumo visibile anche a distanza non è tossico, trattandosi di combustione di legno. Attualmente la situazione è sotto controllo: le operazioni proseguiranno fino al completo spegnimento delle braci. Grazie a tutti gli operatori intervenuti per la rapidità e la professionalità e ai residenti per la collaborazione".