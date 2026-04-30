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Cronaca | 30 aprile 2026, 09:54

Venaria, bruciano nella notte alcune tettoie: intervento dei vigili del fuoco in via Castellamonte

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: il rogo è stato spento soltanto intorno alle 4:20 di questa mattina

Un'immagine del rogo (dal profilo Facebook del sindaco Fabio Giulivi)

Un'immagine del rogo (dal profilo Facebook del sindaco Fabio Giulivi)

Attimi di paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone, questa notte a Venaria. Per cause e dinamiche ancora da accertare, infatti, un rogo è divampato in via Castellamonte 2, coinvolgendo alcune tettoie e i materiali che custodivano, soprattutto legno. 

Scattato l'allarme, sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, mentre le case vicine sono state fatte evacuare per sicurezza. Ma non ci sarebbero persone intossicate o ferite. 

Sui social, è stato il sindaco Fabio Giulivi a fornire un resoconto della situazione: "L’incendio è stato spento intorno alle 4.20. Fortunatamente nessun ferito. Alcune abitazioni vicine sono state evacuate in via precauzionale e successivamente sono rientrati i residenti. Si segnalano solo alcuni vetri rotti nelle zone limitrofe. Il fumo visibile anche a distanza non è tossico, trattandosi di combustione di legno. Attualmente la situazione è sotto controllo: le operazioni proseguiranno fino al completo spegnimento delle braci. Grazie a tutti gli operatori intervenuti per la rapidità e la professionalità e ai residenti per la collaborazione".

redazione

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