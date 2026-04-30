Sfreccia con l'auto in corso Toscana e cerca un posto per spacciare: arretato pusher alle Vallette

Lo hanno visto sfrecciare, provenendo da corso Toscana, a bordo della sua auto, per poi aggirarsi nelle vie della zona alla ricerca di un parcheggio, o meglio: di un posto riparato in cui poter portare avanti la sua attività. La Polizia ha arrestato, nei giorni scorsi, un quarantenne marocchino con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.



Gli agenti lo hanno infatti sorpreso mentre, dopo aver aperto il bagagliaio della vettura, aveva tirato fuori da un nascondiglio una busta in cellophane, che poi aveva cercato di nascondersi addosso, tra i vestiti. In quel momento è scattato il blitz: l'uomo ha tentato la fuga, ma è stato immediatamente bloccato.



Dalla perquisizione sono emersi due involucri contenenti eroina per un peso complessivo superiore a 100 grammi, mentre all’interno dell’autovettura sono stati trovati denaro contante e un vano appositamente ricavato per il trasporto e l’occultamento della sostanza. I controlli si sono estesi anche alla casa dove abita l'uomo: sotto un divano è stata trovata e sequestrata una somma in contanti superiore a 21mila euro. Sequestrati anche due telefoni cellulari e il veicolo utilizzato.