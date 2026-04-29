Carceri, ennesima aggressione al Padiglione B: due agenti feriti

Ancora tensione al carcere delle Vallette dove si è verificato un nuovo episodio di violenza nel terzo piano del Padiglione B. A denunciarlo è sempre l’Osapp, sindacato della Polizia Penitenziaria.

Secondo quanto ricostruito, alle 12:20 di oggi un detenuto straniero avrebbe appiccato un incendio all’interno della propria cella nella 11esima sezione. L’agente di servizio è intervenuto immediatamente, riuscendo a estrarre il detenuto e a metterlo in sicurezza.

La colluttazione e l’aggressione agli agenti

Una volta fuori dalla cella, il detenuto avrebbe iniziato a insultare altri reclusi, che sarebbero poi intervenuti aggredendolo fisicamente.

In un secondo momento, sempre secondo la ricostruzione, il detenuto in evidente stato di agitazione avrebbe colpito con un violento pugno al volto l’agente che lo aveva soccorso. Un secondo agente, intervenuto successivamente, sarebbe rimasto ferito a una mano, con un taglio a un dito presumibilmente causato da una lametta impugnata dal detenuto.

Agenti in ospedale

I due agenti coinvolti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria per le cure del caso. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma hanno riportato ferite tali da rendere necessario il trattamento sanitario.

Il “Bronx” del Padiglione B sotto accusa

L'Osapp denuncia da tempo la situazione critica del terzo piano del Padiglione B, definito un’area “fuori controllo”, caratterizzata da episodi ripetuti di violenza, minacce e tensioni costanti.

"Il cosiddetto “Bronx” del Padiglione B è ormai un’area completamente ingestibile ha dichiarato il segretario generale, Leo Beneduci - dove il personale opera in condizioni di costante rischio e abbandono operativo".