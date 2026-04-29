Nuovi civich in arrivo: lunedì il bando per entrare nella Polizia Locale. E gli ispettori raddoppiano

Sono in arrivo nuovi civich. Lunedì verrà infatti pubblicato un nuovo bando di assunzione per il corpo di Polizia Locale della Città di Torino, a tre anni dall'ultimo. L'annuncio è stato fatto dal comandante Roberto Mangiardi, durante la cerimonia di passaggio di grado di 130 ispettori avvenuta questa mattina in sala Carpanini, nel Palazzo del Comune.

L'ultima volta erano stati 180

Il numero di civich assunti inizialmente dal nuovo bando non è ancora noto, ma chiunque passerà la selezione verrà inserito in una graduatoria della durata di tre anni, dalla quale la città di Torino - così come altri comuni, se avranno necessità - potranno attingere per ulteriori assunzioni future. L'ultima volta, infatti, erano stati circa in 180 a passare la selezione, e in questi anni la graduatoria è andata esaurita, tra assunzioni e rinunce.

Intanto, in 130 poliziotti hanno firmato un nuovo contratto come funzionari ad elevata qualificazione (ex categoria D), aumentando così il numero di dirigenti interni al corpo. "Faccio i complimenti per il risultato - ha commentato l'assessore alla Polizia Municipale Marco Porcedda, rivolgendosi a loro - Siete saliti di uno scalino e questo comporta anche responsabilità: siete un corpo di strada e da oggi dovete essere un punto di riferimento anche per i vostri colleghi. I civich sono un'istituzione e stiamo facendo ogni sforzo per farvi essere numericamente adeguati, aspettiamo il nuovo quadro normativo e speriamo che ci siano novità in questo senso".

68 ispettori uomini e 62 donne

I nuovi agenti divenuti ispettori sono 68 uomini e 62 donne e si vanno ad aggiungere ai 177 già in servizio, quasi raddoppiando (+73%) il numero di questa figura all'interno del corpo di Polizia Municipale di Torino. L'età media è di 56 anni: tra le donne la più giovane ha 47 anni e la più esperta ne ha 63, mentre tra gli uomini l'età oscilla da 43 a 64 anni.