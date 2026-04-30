Trasnova, svolta positiva: ritirate tutte le procedure di licenziamento, ci sono due imprenditori che vogliono reindustrializzare

Svolta positiva nella vertenza che vedeva coinvolti anche alcuni lavoratori impiegati nella logistica di Torino, nell'universo Stellantis. Nell’incontro di questa mattina presso il Ministero del Lavoro, infatti, sia Trasnova che Logitech e Teknoservice hanno ritirato le procedure di licenziamento.



"In questo modo - dicono i sindacati metalmeccanici di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr - viene scongiurato il licenziamento per oltre 230 lavoratori e si predispone l’utilizzo degli ammortizzatori sociali necessari ad accompagnare un possibile processo di reindustrializzazione. Attendiamo quanto prima la convocazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per poterci confrontare sui piani industriali dei due potenziali imprenditori che hanno dichiarato il loro interessamento all’assorbimento dei lavoratori coinvolti dalla vertenza".