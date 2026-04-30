Svolta positiva nella vertenza che vedeva coinvolti anche alcuni lavoratori impiegati nella logistica di Torino, nell'universo Stellantis. Nell’incontro di questa mattina presso il Ministero del Lavoro, infatti, sia Trasnova che Logitech e Teknoservice hanno ritirato le procedure di licenziamento.
"In questo modo - dicono i sindacati metalmeccanici di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr - viene scongiurato il licenziamento per oltre 230 lavoratori e si predispone l’utilizzo degli ammortizzatori sociali necessari ad accompagnare un possibile processo di reindustrializzazione. Attendiamo quanto prima la convocazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per poterci confrontare sui piani industriali dei due potenziali imprenditori che hanno dichiarato il loro interessamento all’assorbimento dei lavoratori coinvolti dalla vertenza".
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Economia e lavoro | 30 aprile 2026, 10:45
Trasnova, svolta positiva: ritirate tutte le procedure di licenziamento, ci sono due imprenditori che vogliono reindustrializzare
Coinvolti anche alcuni lavoratori legati alla presenza di Stellantis a Torino. In tutta Italia sono 230 gli addetti che possono tirare un sospiro di sollievo
Svolta positiva nella vertenza che vedeva coinvolti anche alcuni lavoratori impiegati nella logistica di Torino, nell'universo Stellantis. Nell’incontro di questa mattina presso il Ministero del Lavoro, infatti, sia Trasnova che Logitech e Teknoservice hanno ritirato le procedure di licenziamento.