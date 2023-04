Gli incivili tornano a farla da padroni a Nichelino: parco del Boschetto ridotto a una discarica a cielo aperto

Purtroppo è una storia che si ripete. Era andata meglio negli ultimi anni solo perché prima le proibizioni e poi le limitazioni imposte dal Covid avevano lasciato a casa molte persone, ma nella prima 'Pasquetta libera' degli ultimi anni ecco che i vandali sono tornati in azione al parco del Boschetto a Nichelino.

Parco del Boschetto trasformato in una pattumiera

L'area barbecue è stata trasformata in una sorta di grande pattumiera, una discarica a cielo aperto, con alcuni di coloro che ieri avevano trascorso il lunedì dell'Angelo a fare il picnic che hanno lasciato per terra di tutto e di più. L'immagine correlata a questo articolo parla da sola e non necessita di alcun commento.

La necessità di maggiori controlli

Alcuni anni fa il sindaco Giampiero Tolardo aveva tuonato contro gli incivili e adesso sono in molti a chiedere maggiori controlli da parte della Polizia locale perché episodi come questo non abbiano a ripetersi, tanto più adesso che stiamo andando verso la bella stagione.