Tokyo, il sindaco Lo Russo incontra i vertici di Hitachi

In missione istituzionale in Giappone per partecipare a SusHi Tech Tokyo e G-NETS Leaders Summit, il sindaco Stefano Lo Russo ha incontrato a Tokyo i vertici di Hitachi, multinazionale giapponese che nel dicembre 2025 si è aggiudicata il bando di gara per i veicoli della futura linea 2 della metropolitana di Torino.

Il Sindaco ha incontrato Toshiaki Higashihara, Executive Chairman e Representative Executive Officer di Hitachi, e Giuseppe Marino, amministratore delegato di Hitachi Rail.

Nel corso dell’incontro, la multinazionale giapponese ha presentato le proprie attività nei suoi molteplici settori di intervento. Il confronto si è poi concentrato in particolare sul contributo di Hitachi Rail al progetto della futura Linea 2 della metropolitana di Torino, approfondendo gli aspetti legati alla progettazione, alla realizzazione delle opere di sistema e alla fornitura dei treni.

“Questa visita è stata un’occasione importante – spiega il sindaco Stefano Lo Russo – di confronto e scambio con i vertici dell’azienda e soprattutto per approfondire quello che sarà il lavoro sulla nuova Linea 2 della metropolitana, un’opera strategica per la città. Abbiamo rappresentato all’azienda aggiudicataria della gara le principali criticità e priorità legate alla realizzazione di quella che costituisce la più rilevante opera infrastrutturale per questa amministrazione”.

L’appalto è stato affidato al raggruppamento guidato da Hitachi Rail Sts, con Hitachi Rail Gts Italia e Bonifica, per un importo complessivo di 481,6 milioni di euro. Il cronoprogramma procede nel rispetto degli impegni.