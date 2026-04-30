Tav, dal Comitato interministeriale ok all'uso di altri 1,42 miliardi per scavare la galleria. Traguardo a dicembre 2033

Quasi un altro miliardo e mezzo per la realizzazione della Torino-Lione. E' la decisione arrivata ieri in occasione della seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), presieduto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e Vicepresidente del Cipess, Giancarlo Giorgetti, e con la presenza del Segretario del Cipess, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli.



Per la precisione, si tratta di 1,42 miliardi che saranno impegnati nella realizzazione della Sezione transfrontaliera della Tav. Di questi, 428 milioni di euro sono di fondi europei: la sezione transfrontaliera della nuova tratta Torino-Lione riguarda una galleria ferroviaria di cui sono già stati scavati 47 chilomeri dei 163 chilometri di gallerie complessivi. Inoltre, il Cipess ha autorizzato la riaggregazione dei lotti costruttivi dell’opera e il nuovo limite di spesa dell’opera, arrivato a circa 14,7 miliardi di euro. Il nuovo cronoprogramma dei lavori prevede la messa in servizio commerciale della linea entro il 31 dicembre 2033.

Inoltre, durante la seduta è arrivata l'approvazione, nell’ambito delle opere compensative, dell’uso di economie a favore del completamento del finanziamento di lavorazioni integrative per il “Teatro Civico di Susa”, che viene portato a circa 4 milioni di euro.



“Parliamo di un tunnel ferroviario – ricorda il senatore Morelli – che accelererà il trasporto tra Italia e Francia sia di merci che di persone e di cui sono già stati scavati 47 km dei 163 km di gallerie complessivi. L’opera che fa parte del progetto di modernizzazione infrastrutturale italiano ed europeo sicuramente agevolerà, e di molto, la vita dei cittadini velocizzando i trasporti”.