Ad Avigliana prende il via la rassegna Regie Armonie Lungo la Via Francigena

Prenderà avvio sabato 9 maggio, alle 21, dal santuario Madonna dei Laghi di corso Laghi, 278, ad Avigliana l’edizione 2026 di “Regie Armonie Lungo la Via

Francigena”.

Un itinerario nei luoghi d’arte con iniziative musicali per la valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, tuttora viva espressione di identità del territorio.



Il progetto esecutivo e artistico dei concerti lungo la Via Francigena è a cura dall’Associazione Itinerari in Musica in collaborazione con i Comuni interessati.

L’iniziativa si avvale del patrocinio e del contributo del Consiglio Regionale della Regione Piemonte, del patrocinio dell’Unione Montana Valle di Susa, del patrocino e contributo delle amministrazioni comunali di Avigliana, Buttigliera Alta, Sant’Ambrogio, Chiusa San Michele, Villar Dora, Susa.

Partner dell’iniziativa sarà inoltre l’Associazione culturale Organalia.



Il progetto è realizzato in collaborazione con la Fondazione Ordine Mauriziano e i Rotary Club “Rivoli” e “Susa e Valle Susa”.

I concerti proseguiranno fino al 20 giugno.