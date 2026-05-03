Filippo Gatti in concerto allo sPAZIO211 con Riccardo Sinigallia

Filippo Gatti in concerto allo sPAZIO211 venerdì 8 maggio.

Cantautore, autore e produttore romano (1970), da anni residente in Maremma.

Esordisce nel 1994 fondando gli Elettrojoyce, tra i gruppi chiave dell’alternative italiano anni ’90. Dal 2003 avvia la carriera solista con Tutto sta per cambiare, collaborando con artisti come Bruno Lauzi, Riccardo Sinigallia e Vittorio Nocenzi.

Parallelamente svolge un’intensa attività come autore e produttore per numerosi protagonisti della scena alternativa italiana. Pubblica Il pilota e la cameriera (2012) e partecipa a Sanremo 2014 come coautore e produttore dei brani di Riccardo Sinigallia. Nel 2017 esce La testa e il cuore. Dopo una lunga pausa, nel 2025 torna con il doppio singolo Notturno / Estate e con l’album Viaggio sentimentale, entrambi realizzati con la produzione condivisa di Riccardo Sinigallia.