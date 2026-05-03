Leo Gassman fa tappa a Torino per il suo Vita vera in Paradiso Tour

Dopo la partecipazione tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2026, Leo Gassmann porta la sua musica dal vivo con “Vita Vera Paradiso Club Tour”, tour che prende il nome dall’omonimo album appena pubblicato e arriva sul palco di Hiroshima Mon Amoure, alle 22 di mercoledì 6 maggio. Il tour rappresenta il primo viaggio live nel mondo sonoro e narrativo di Vita Vera Paradiso, un progetto musicale autentico e diretto che racconta emozioni, crescita e identità attraverso una dimensione live intima e coinvolgente.

Per info: https://hiroshimamonamour.org/