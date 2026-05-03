Ponte del Primo Maggio, ponte di cultura: in migliaia in visita nei luoghi dell'arte torinese

Weekend festivo ancora una volta all’insegna della cultura a Torino. Musei, residenze reali e gallerie d’arte hanno registrato un nuovo boom di ingressi nel ponte dal 1° al 3 maggio.

Tutto esaurito per il Museo Nazionale del Cinema dove si sono avute oltre 11 mila presenze, in linea con i numeri dell’anno scorso.



Trend in crescita rispetto all’anno per le Residenze Sabaude del Torinese: al Castello di Agliè 4.654 ingressi, Palazzo Carignano 920 ingressi, Villa della Regina 2.593 ingressi, Castello di Moncalieri 566 ingressi.

Quasi 21 mila gli ingressi registrati invece dal Museo Egizio, in leggero calo rispetto al 2025 quando furono 31.140, così come la Reggia di Venaria che ne registra 15.803 a fronte dei 20mila dell’anno scorso.

Buon risultato anche per il Mauto che ha registrato 6.593 visitatori cui si aggiungono i visitgtori del Centro Storico Fiat che, negli stessi giorni, sono stati 607.

Ai Musei Reali sono stati 16.679 i biglietti staccati, mentre alla Fondazione Musei, che comprende Mao, Gam e Palazzo Madama sono stati in totale 9.177.