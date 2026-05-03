Rab Mataz, lirica e jazz tornano protagoniste in Osteria Rabezzana

Da mercoledì 6 maggio a mercoledì 15 luglio torna Rab Mataz la rassegna che, una volta alla settimana, porta in Osteria le voci del jazz o della lirica e i brani del cantautorato italiano per esibizioni uniche e rare che uniscono la musica al cibo o raccontano la storia della musica, attraverso i suoi protagonisti.

"Rab Mataz" accosta, nel nome, Rabezzana (Rab) all'album di Paolo Conte (Razmataz), sottolineando le comuni origini nel Monferrato, terra del cantautore e dei vigneti Rabezzana. L'obiettivo dell'Osteria è diventare un luogo di ritrovo con appuntamenti di qualità per continuare la tradizione storica dei locali creati "nei sotterranei" di Torino.

Mercoledì 6 maggio

Panattoni Jazz Combo

Una formazione familiare unita dal jazz affronta i grandi standard americani del Novecento. Il progetto nasce da una passione coltivata fin dall’infanzia e si traduce in un lavoro centrato sull’ascolto e sull’equilibrio tra gli strumenti. Il repertorio attraversa alcuni dei principali autori della canzone americana, da Duke Ellington a Cole Porter, da Richard Rodgers a George Gershwin, fino a Harold Arlen e Fats Waller. Brani nati spesso per il teatro musicale e il cinema, poi diventati standard e parte del repertorio condiviso dai musicisti jazz. La formazione è quella del combo: organico ridotto, spazio all’interplay e alla dimensione dal vivo. Accanto alla sezione ritmica e alla voce, il gruppo include il violino, presenza meno consueta ma efficace nel mettere in evidenza la componente melodica dei brani.

Con Stefano Ivaldi, Emanuele Panattoni, Riccardo Ferrero, Gian Luigi Panattoni, Elisabetta Panattoni.

Mercoledì 13 maggio

Fluid Trio

Con Irene Robbins, Davide Liberti, Paolo Francisco.

Mercoledì 20 maggio

Il viaggio di Son Machito

Un viaggio che parte dalle radici: danzón, son, mambo, cha cha cha e salsa, ricordando gli artisti che rappresentano la musica latino-americana nel mondo. È un omaggio alle sonorità tradizionali del Caribe, ispirandosi ad un popolo dal temperamento fiero e tenace, sempre pronto a contrapporre ad ogni avversità la musica, la danza e l’allegria.

Con Marzia Savoiardo, Max Brizio, Totò Giunta, Maurizio Plancher, Mario Bracco.

Mercoledì 27 maggio

Festa Festival

Un appuntamento per festeggiare i 10 anni di attività dell'Osteria Rabezzana, con i 400 appuntamenti musicali di Rabmataz, una competizione per cantanti ispirata ai concorsi e alle manifestazioni musicali degli anni Sessanta. Un'idea per scoprire talenti e coinvolgere il pubblico in un effervescente spettacolo dal vivo. Sul palco 5 concorrenti in gara: Elisa Benotto, Roberto De Gregoris, Francesca Giachino e Riccardo Petunia. Ospiti 5 Big: Marco Bonino, Federica Gerotto, Giulia Firpo, Claudia Salvalaggio e Marco Tognozzi, accompagnati dal vivo dall'orchestra de I Gassati con la partecipazione del Maestro Ugo Viola. Presentano Marco Basso e Billi Spuma con la valletta Agnese Montanari. Al termine delle esibizioni verrà decretato un vincitore o una vincitrice attraverso una votazione mista: a cura del pubblico - con l’ausilio dell’applausometro - e di una giuria formata da giornalisti e personalità del mondo della musica e della cultura. Billi e i suoi Gassati apriranno e chiuderanno la serata e le danze con brani del proprio repertorio beat.

Mercoledì 3 giugno

Gruppo Mandolinistico Torinese

Associazione musicale fondata a Torino il 4 dicembre 2002 dal Maestro Salvatore Mameli, con la partecipazione di un gruppo di amici amanti del mandolino, della mandola e della chitarra. Il repertorio è vario e comprende musica scritta per orchestre a plettro, trascrizioni di musica classica, operistica e popolare.

Mercoledì 10 giugno

Lil Darling Quartet

Mercoledì 17 giugno

Individuò

Duo di pop latino formato da Tiffany Joy (USA) e Maqui Reyes (Colombia). Il concerto unisce due voci, chitarra, percussioni ed elementi elettronici, creando il suono di una band in formato duo. Il repertorio include brani originali, boleros, bossa nova, salsa, cumbia e versioni di canzoni internazionali in stile latino.

Giovedì 25 giugno

Le canzoni del Caffè Chantant

Con Maria Camilla Ormezzano, Silvio Pinamonti, Luciano M. Quattrocchio, Loretta Borrelli, Andrea Sità.

Mercoledì 1 luglio

Laura Bonessa Trio

Con Fabio Gorlier, Gianni Virone, Laura Bonessa.

Mercoledì 8 luglio

Dino e Marco Bonino

“Le canzoni del cuore”: viaggio attraverso le canzoni degli anni 50-60-70-80 che hanno fatto innamorare tre generazioni.

Mercoledì 15 luglio

Gled Zabote Quartet

Con Glad Zabote, Mattia Niniano, Enrico Ciampini, Alessandro Minetto.