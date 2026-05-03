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Cultura e spettacoli | 03 maggio 2026, 18:04

Sebastiano Vitale, alias Revman, al Salone Off: il poliziotto che usa il rap come ponte tra giovani e legalità

Presenterà il suo libro mercoledì 13 maggio al Centro Sabir

Sebastiano Vitale, alias Revman, al Salone Off: il poliziotto che usa il rap come ponte tra giovani e legalità

Un agente della Polizia di Stato che utilizza il rap per parlare ai giovani di legalità, rispetto e responsabilità. 

Mercoledì 13 maggio, alle ore 20.30, presso il Centro Sabir di Torino, nell’ambito del Salone OFF del Salone Internazionale del Libro, sarà presentato il libro “Revman – Il Poliziotto Rapper. Un viaggio tra legalità, musica e ispirazione”, progetto artistico e sociale di Sebastiano Vitale, in arte Revman.

 L’iniziativa propone un percorso tra parole, musica e contenuti multimediali, con la presentazione del libro, la proiezione di videoclip dell’artista e momenti di riflessione sui temi affrontati nell’opera, tra cui prevenzione della violenza, bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile. Il progetto nasce dall’idea di trasformare il rap, spesso associato alla ribellione, in uno strumento educativo capace di creare dialogo tra istituzioni e nuove generazioni. Alla serata interverranno rappresentanti delle associazioni promotrici, La Rete di Atena e For Music APS, insieme all’avvocato Francesca Tamburello, per approfondire i temi della legalità, della prevenzione e del rispetto nelle relazioni. L’evento rientra nel programma del Salone OFF, il circuito di iniziative diffuse sul territorio torinese che accompagna il Salone Internazionale del Libro.

comunicato stampa

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