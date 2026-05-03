Al Cinema Massimo, la proieizione di "Leila", film realizzato col sostegno di Film Commission

Fa tappa a Torino "Leila", il nuovo film di Alessandro Abba Legnazzi, scritto, diretto e interpretato insieme alla figlia Clementina e alla ex-compagna Giada Vincenzi.

Dopo essere stato presentato ad Alice nella Città 2025 e al Trieste Film Festival 2026, martedì 5 maggio alle 20.30, il film sarà proiettato al Cinema Massimo (Via Verdi 18), alla presenza di Alessandro e Clementina Abba Legnazzi e del montatore Enrico Giovannone (in replica il 6 maggio alle 16.00).

Prodotto da Start in associazione con Fare Alma Film e Little Bear, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund, LEILA è un’opera poetica che intreccia autobiografia e immaginazione per raccontare il legame tra un padre e una figlia nel delicato momento di una separazione familiare, e segna una nuova tappa nel percorso di Alessandro Abba Legnazzi, già premiato al Torino Film Festival 2014 per Rada e partecipante del TorinoFilmLab.