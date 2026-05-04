"Suo figlio è malato, servono soldi". Ma l'85enne non ha figli maschi e, insieme ai carabinieri, fa arrestare (di nuovo) una truffatrice [VIDEO]

Anziana, sì. Ma non per questo rassegnata a essere vittima di truffe e raggiri. Una donna di 85 anni - grazie alla collaborazione dei carabinieri di Venaria - ha fatto arrestare una malvivente di origine polacca che stava cercando di circuirla. Un'azione coraggiosa, ma neanche la prima: nella sua "carriera", infatti, nel 2024 aveva fatto arrestare per motivi simili un 18enne tedesco.





Ma andiamo con ordine: nei giorni scorsi, la signora ha ricevuto sul telefono di casa una chiamata in cui le si raccontava - da un sedicente medico dell'Ospedale "Molinelle" - di una grave malattia diagnosticata al figlio, curabile solo attraverso un intervento chirurgico la cui spesa, di ben 120mila euro, poteva parzialmente essere affrontata consegnando tutto l’oro che aveva in suo possesso. A insospettire l’anziana, soprattutto, è stata la circostanza di non avere figli maschi. Non poteva che essere una truffa: ecco perché ha chiamato la figlia che a sua volta ha coinvolto i carabinieri.



L’operatore della Centrale, in contatto con la donna, le ha suggerito di “reggere il gioco”, in modo da consentire l’intervento dei Carabinieri presso la sua abitazione, così da attendere l’arrivo dei truffatori. Nel corso della telefonata la nonnina, con brillante presenza di spirito, ha inscenato confusione e agitazione, soprattutto quando il sedicente medico ha passato il telefono al presunto figlio che, con voce rotta dal dolore, le comunicava che da lì a poco sarebbe passata a casa una donna per ritirare tutto l’oro raccolto. I militari, in casa insieme all’anziana, hanno atteso l’arrivo della donna che, dopo essersi impossessata dei monili, è stata arrestata per tentata truffa aggravata.



La truffatrice, addosso, aveva anche altro oro, un orologio - dal valore stimato di 15mila euro - e 350 euro in contanti, probabilmente ottenuti da una truffa analoga, andata a buon fine (e sulla quale ora si sta indagando).



L’85enne, come detto, non è poi nuova a queste situazioni: era stata già vittima infatti di un altro tentativo di truffa risalente allo scorso febbraio 2024 - anche in quell’occasione non andato a buon fine grazie alla sua prontezza che aveva consentito l’arresto di un cittadino tedesco di 18 anni - è ritornata in possesso dei suoi monili.