Piazza Gozzano, i vandali si accaniscono sulle panchine e le distruggono [FOTO]

Una notte di disordini e danneggiamenti ha colpito i giardini Don Giussani di piazza Gozzano, nel quartiere Madonna del Pilone. Ignoti, presumibilmente gruppi di giovani, hanno divelto gli schienali di diverse panchine, abbandonando le assi tra strade e marciapiedi, come se fossero stati utilizzati come oggetti contundenti.

A denunciare l’accaduto è Daniele Moiso, capogruppo della Lega nella Circoscrizione 7, che ha raccolto il malcontento crescente dei residenti della zona. Episodi di vandalismo, precisa il consigliere, “che si verificherebbero con maggiore frequenza nelle ore serali e notturne”.

Anche i cittadini parlano di una situazione ormai fuori controllo: “Dopo una certa ora i giardini diventano ostaggio di bande di ragazzi”, segnalano. “Ci sentiamo sempre più esasperati e impauriti” concludono.

L’area dei giardini Don Giussani è frequentata da famiglie e anziani durante il giorno, ma nelle ore notturne cambia volto, diventando teatro di atti vandalici. Anni fa, ricordiamolo, ignoti avevano anche vandalizzato una madonnina. “Spiace molto per quello che è successo - spiega Moiso -. Speriamo di poter ottenere una riparazione delle panchine quanto prima”.