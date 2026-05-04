Orchestra filarmonica, Gabriele Montanaro nuovo presidente

L’Orchestra Filarmonica di Torino apre una nuova fase della sua storia e sceglie di farlo puntando su una leadership cresciuta al proprio interno. Con voto unanime dell’Assemblea, riunitasi il 29 aprile scorso, Gabriele Montanaro è stato nominato Presidente dell’Associazione. Succede a Michele Mo, che prosegue il proprio impegno all’interno dell’Ente mantenendo il ruolo di Direttore Artistico. Una nomina che segna l’apertura di una nuova fase nella storia dell’Orchestra Filarmonica di Torino: non un nome esterno, ma una scelta interna forte e strategica per un passaggio di testimone che unisce continuità e rinnovamento. Classe 1981, torinese, Montanaro è da oltre quindici anni una figura chiave di OFT, dove ha ricoperto da ultimo il ruolo di Segretario Generale. Un profilo manageriale completo, capace di attraversare dimensioni artistiche, organizzative e progettuali, con una particolare attenzione ai temi oggi centrali per le istituzioni culturali: sviluppo e rinnovamento dei pubblici, innovazione dei modelli di offerta, nuove forme di partecipazione. Divulgatore e giornalista pubblicista, il suo percorso si sviluppa anche a livello nazionale, tra incarichi nella governance culturale, attività accademica – insegna Marketing culturale al Conservatorio “Vecchi Tonelli” di Modena – attività autoriale in collaborazione con Rai Cultura e progetti editoriali e divulgativi dedicati alla musica classica.

"Assumo questo incarico con entusiasmo e con l’intento di proseguire e rafforzare il percorso di crescita di OFT – afferma Montanaro –. Ci attendono passaggi decisivi: l’evoluzione dei pubblici, il rinnovamento generazionale, la ridefinizione dei modelli di proposta culturale, la diversificazione delle attività, l’individuazione di una sede che consenta all’Ente di esprimere al massimo il proprio

potenziale. Tutte sfide che richiedono di guardare al futuro con coraggio, ambizione e con un orizzonte di ampio respiro. Affrontare questo percorso sarà possibile grazie a una visione condivisa e a una squadra di altissimo livello: da Michele Mo, che ha tracciato la strada nei decenni passati e che continuerà a rappresentare una presenza fondamentale come Direttore Artistico, ai membri del Consiglio Direttivo, gli Associati, i musicisti, i sostenitori e tutto lo staff – oltre che, ovviamente, al pubblico a cui non ci stancheremo mai di proporre il meglio della nostra musica".

La nomina di Montanaro arriva al termine di oltre venticinque anni di presidenza di Michele Mo, sotto la cui guida l’Orchestra Filarmonica di Torino ha conosciuto un percorso di crescita e consolidamento, affermandosi come una delle realtà più significative del panorama musicale italiano e sviluppando al contempo un legame profondo con il territorio. La scelta di avviare oggi un nuovo assetto di governance esprime la volontà esplicita di imprimere un’accelerazione strategica, in un contesto di profonda trasformazione per il settore culturale.

Il Consiglio Direttivo di OFT, a nome di tutta l'Associazione, ha rivolto a Michele Mo un sentito ringraziamento per la guida appassionata e visionaria e per la dedizione dimostrata in questi anni, e formula al nuovo Presidente Gabriele Montanaro i migliori auguri di buon lavoro.

"Gabriele Montanaro è sicuramente uno dei migliori manager culturali a livello nazionale, con competenze solide e uno sguardo lucido sul futuro. Sono certo che saprà guidare OFT in una nuova fase di sviluppo con energia e intelligenza. Lavorare con lui in questi anni è per me un grande onore e, anche, un grande piacere. Davvero l’OFT non poteva fare scelta migliore", dichiara Michele Mo.

I SOSTENITORI DI OFT

L’attività dell’Orchestra Filarmonica di Torino è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Torino. L’Orchestra Filarmonica di Torino opera con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo che, nell’ambito della missione Sviluppare Competenze dell’Obiettivo Cultura, mira a sostenere iniziative tese a supportare giovani artisti e creativi nella costruzione della propria professionalità e nell’avvio dei percorsi di carriera. L’OFT, che gode del patrocinio della Città Metropolitana di Torino, è inoltre sostenuta dalla Fondazione CRT, che da oltre trent’anni supporta il sistema culturale del territorio e incoraggia la formazione dei giovani.