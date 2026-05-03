Roberto Bolle porta il suo "Ballo in Bianco" in piazza San Carlo



Domenica 7 giugno piazza San Carlo accoglie per la prima volta il “Ballo in Bianco” di On Dance, guidato da Roberto Bolle. Giovani ballerine e ballerini danzeranno insieme, trasformando la piazza in un grande abbraccio collettivo.



"La danza- commenta il sindaco Stefano Lo Russo - come ogni arte, ha questa forza: unisce, crea legami, fa sentire parte di qualcosa di più grande. Torino lo sa bene. Dalle stagioni dei nostri teatri agli spettacoli nelle piazze, abbiamo sempre creduto nella cultura come spazio di comunità.



Sarà un momento speciale, in cui la città si riconosce nei giovani, nella loro passione e nella loro energia.E sarà ancora più significativo vivere questo evento insieme a Roberto Bolle, artista che ha un rapporto profondo con la nostra città e torna a Torino per condividere la sua arte: una danza capace di emozionare, unire e parlare a tutti. Un legame autentico che continua a rafforzarsi e a crescere, passo dopo passo."



L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1.





