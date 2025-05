Continuava a guidare senza assicurazione: confiscata questa mattina l’auto ad un anziano lusernese

Un mese fa era stato fermato perché guidava senza assicurazione ma ha continuato a circolare indisturbato con la sua auto.

È stata portata via questa mattina – martedì 6 maggio – da via Volta, dove circolava senza poterlo fare, la macchina di un anziano lusernese che proseguiva ad utilizzarla nonostante fosse sotto sequestro. Circa un mese fa durante un controllo della Polizia locale di Luserna San Giovanni infatti l’uomo era risultato sprovvisto di assicurazione che nelle settimane successive non aveva rinnovato continuando comunque a circolare, mentre il mezzo doveva rimanere fermo nel cortile, tanto che gli agenti oggi hanno provveduto alla confisca dell’auto.