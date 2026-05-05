Ivrea, al via la terza edizione della #Call for Ideas: scuole, sport e intelligenza artificiale al centro del Festival Contaminazioni 2026

Si aprirà giovedì 7 maggio alle 9 presso l'Auditorium Officina H di Ivrea (Via Monte Navale 2), la terza edizione di Contaminazioni – #Call for Ideas , l’appuntamento annuale con cui Fondazione Canavese2030 coinvolge gli istituti scolastici superiori del Canavese in un percorso di co-progettazione territoriale. L’ingresso è libero e gratuito.

Quest’anno il tema è lo sport come leva educativa, sociale e di comunità, declinato nell’ambito del riconoscimento conferito a Terre del Canavese come Comunità Europea dello Sport ACES . Quattro gli istituti superiori premiati — l’I.I.S. “Giovanni Cena” e l’I.I.S. “Camillo Olivetti” di Ivrea, l’I.I.S. “Aldo Moro” di Rivarolo Canavese e l’I.I.S. “Piero Martinetti” di Caluso — che porteranno sul palco i progetti sviluppati dagli studenti, offrendo uno sguardo contemporaneo sul futuro del territorio.

La giornata prevede la premiazione dei tre progetti più significativi e la consegna della Menzione Speciale oltre alla consegna di contributi economici a riconoscimento dell’impegno e della capacità progettuale degli istituti partecipanti. Il progetto vincitore sarà realizzato concretamente da Fondazione Canavese2030, in coerenza con la vocazione della manifestazione di trasformare le idee dei giovani in azioni territoriali.

Nel corso dell’evento verrà inoltre consegnato il Premio Canavese Experience Awards 2026 al Velodromo Francone , eccellenza sportiva del territorio anche per il suo particolare impegno rivolto ai giovani e ai ragazzi.

Una delle novità di questa edizione è la presentazione ufficiale dello Young Advisory Board del Canavese , il nuovo organo consultivo della Fondazione dedicato ai ragazzi e alle ragazze degli istituti superiori del territorio, pensato per dare voce alla generazione che abiterà il Canavese del 2030.

Marco Camisani Calzolari: l’intelligenza artificiale e la generazione glocale

Lo speech centrale della mattinata sarà tenuto da Marco Camisani Calzolari, divulgatore scientifico digitale ed esperto di cybersicurezza e intelligenza artificiale, tra le voci più riconoscibili nel panorama italiano della comunicazione tecnologica.

Il suo intervento — dal titolo “L’intelligenza artificiale e la generazione glocale. Quando il mercato è globale, ma i giovani sfruttano i vantaggi del locale” — è rivolto direttamente agli studenti del Canavese: un racconto su come l’AI stia ridisegnando il lavoro, su perché restare nel proprio territorio possa essere oggi la scelta più ambiziosa, e su come il Canavese — già culla del Programma 101, considerato uno dei primi personal computer della storia — abbia tutti i presupposti per tornare a essere un luogo in cui i talenti crescono e costruiscono.

I giornalisti che desiderassero richiedere un’intervista con Marco Camisani Calzolari a margine dell’evento sono invitati a contattare la Direttrice Marzia A. Vinciguerra all’indirizzo marzia.vinciguerra@canavese2030.it.

Il programma

8:45 — Registrazione

9:15 — Saluti istituzionali

9:30 — Premiazione Canavese Experience Awards – Premio 2026 al Velodromo Francone

9:40 — Call for Ideas – video di presentazione

9:45 — Presentazione progetti istituti scolastici: I.I.S. Giovanni Cena (9:45), I.I.S. Aldo Moro (10:00), I.I.S. Piero Martinetti (10:15), I.I.S. Camillo Olivetti (10:30)

10:45 — Speech: Marco Camisani Calzolari

11:45 — Accountability progetto vincitore Call for Ideas 2024–2025 “Perle del Canavese” – Alessio Bertinato, Sindaco di Barone Canavese

11:55 — Progetto di promozione dell’identità territoriale del Canavese – Massimiliano Fadde, IED Istituto Europeo di Design Torino

12:00 — Presentazione Young Advisory Board del Canavese – Ambra Michela, Fondazione Canavese2030

12:10 — Intervento Elena Nabot, Università Pegaso

12:15 — Cerimonia di premiazione

12:30 — Conclusioni – Andrea Zanusso, Vicepresidente Esecutivo Fondazione Canavese2030

I lavori sono moderati da Marzia A. Vinciguerra, Direttrice di Fondazione Canavese2030.