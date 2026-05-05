Fiori, vino e tradizioni: a Giaveno una domenica di eventi diffusi [FOTO]

Vivai, hobbisti, attrezzature per il giardinaggio, produttori locali, profumi e colori domenica 10 maggio a Giaveno per la 31ª edizione di “Maggionatura” , manifestazione patrocinata dalla Città metropolitana di Torino che da quest’anno viene affiancata dall’evento GiaVINO dedicato all’enologia. Nelle vie e piazze del centro storico sono attesi centinaia tra artigiani, hobbisti, produttori enogastronomici locali, vivai locali e non solo. Dalle 9 alle 19 in piazza Ruffinatti sarà visitabile una mostra di piantine a cura dell’Associazione Bonsai Valsangone Bruino, in viale Regina Elena ci sarà l’esposizione di trattori d’epoca dell’associazione “Ruggine piemontese”, in piazza Mautino si potranno apprezzare i lavori degli allievi delle scuole del territorio presentati al concorso “La natura che vorrei in futuro a Giaveno”, in piazza San Lorenzo ci sarà “Pompierilandia” per i bambini a cura dei Vigili del Fuoco Volontari.

Il nuovo evento GiaVINO è un’iniziativa dell’associazione E020, che proporrà degustazioni in movimento, attività per bambini e aperitivi con dj set in piazza Sacro Cuore e in altre piazze. In piazza Sacro Cuore dalle 9 alle 19,30 ci saranno un infopoint e un Punto Token per acquistare i gettoni per le degustazioni dei vini. Lo stand gastronomico sarà curato da “C’era una volta una ricetta”, mentre Rosella Ferraud proporrà dalle 11 alle 15 il laboratorio di acquerello per bambini “Il giardino segreto”. Le attività per i più piccoli nel “Jungle Space” saranno dalle 10 alle 16. Espositori, produttori e cantine saranno presenti anche, dalle 9 alle 18, in piazza Sant’Antero, in via XX Settembre di fronte al Museo Alessandri, in piazza Sclopis e in piazza Molines.

A completare il programma della giornata una caccia al tesoro, due escursioni guidate, l’apertura dei mulini storici, gli aperitivi e i piatti a tema in tutti i locali della città, le mostre del pittore Alessio Zoni nella chiesa dei Batù e dei Mandala per la Pace, un’opera di comunità, curata dall’associazione DonneDiValle nella sala del Consiglio comunale. Per la caccia al tesoro “Il mistero del parco fiorito”, adatta a bimbi e bimbe dai 7 ai 12 anni, il ritrovo sarà al Parco Teresa Marchini alle 15, la partecipazione è gratuita con omaggio per tutti i partecipanti e iscrizione al numero telefonico 011-9374053 entro giovedì 7 maggio. La partenza dell’escursione con guida “Tra fiori e sentieri” da Giaveno al Giardino botanico Rea è fissata alle 14 e la quota di partecipazione di 10 euro comprende l’entrata al Giardino, l’assicurazione e l’accompagnamento. “An girula per Giaven” è invece una visita accompagnata di Giaveno con Michele Rege tra storia, aneddoti, leggende e curiosità, con partenze dall’Ufficio turistico alle 10 e alle 15. Il Mulin du Detu di via Beale 8 e il Molino eredi Rege Dante (già Mulin du Citu) di via Vittorio Emanuele 178 saranno aperti e visitabili dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Il Museo Alessandri sarà aperto dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19, con possibilità di partecipare alle visite guidate gratuite alle 11, alle 15 e alle 17.