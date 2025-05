Guasto al teleriscaldamento, via Tripoli chiusa per lavori urgenti

Dalle 9 di ieri mattina, lunedì 5 maggio, e fino alle 18 di venerdì 9 maggio, via Tripoli (nel quartiere Santa Rita) sarà temporaneamente interdetta al traffico veicolare - in entrambi i sensi di marcia - nel tratto compreso tra via Filadelfia e corso Cosenza per un pronto intervento per un guasto. La decisione è stata presa per dare il via a urgenti lavori per la riparazione a seguito di una fuga del teleriscaldamento. Le auto che arrivano da via Tripoli nord possono o svoltare a sinistra in via San Marino o svoltare a destra, l'isolato dopo, in corso Buenos Aires. Mentre chi arriva da corso Cosenza può solo andare dritto e chi arriva da via d'Arborea è costretto a svoltare a destra o a sinistra nel corso.

Deviazioni linea 62

Oltre al traffico privato è stata deviata anche la linea 62 del Gtt. Temporaneamente soppressa, dunque, la fermata di via Tripoli angolo via San Marino. Direzione piazzale Caio Mario: da corso Sebastopoli i bus girano in corso Orbassano, via Gorizia, corso Cosenza, via Eleonora d’Arborea per poi riprendere il percorso normale. In direzione piazza Sofia: da via Eleonora d’Arborea i bus girano in corso Cosenza, via Gorizia, corso Orbassano, corso Sebastopoli per poi riprendere il percorso normale.