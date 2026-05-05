Crisi energetica e le risorse del territorio pinerolese

Le crisi energetiche scatenate dalle guerre in Ucraina e in Iran portano a riflettere sul tema dell’autonomia energetica. Domani sera, mercoledì 6 maggio, alle 18,30, a Perosa Argentina, a Villa Willy (via Re Umberto) si terrà un incontro, promosso dal Pd delle Valli Chisone e Germanasca, per riflettere sulle risorse del territorio pinerolese, come la produzione di energia dall’acqua, dal legno, dall’agricoltura e dai rifiuti.

Interverranno l’europarlamentare Giorgio Gori, vice presidente commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, già sindaco di Bergamo (in collegamento), Monica Canalis, consigliera regionale, vice presidente della commissione energia, Igor Alessandro Bonino, sindaco di Pinasca e presidente del Consorzio per il bacino imbrifero montano del Pellice, Danilo Breusa, sindaco di Pomaretto e presidente dell’Unione Montana Valli Chisone e Germanasca, Andrea Chiabrando, esperto di biogas e biometano, direttore Sta Engineering, Paolo Foietta, presidente dell’Autorità rifiuti Piemonte ed Elvio Rostagno, già sindaco di Usseaux e consigliere regionale, proponente della legge regionale sulle Comunità energetiche.

Introdurranno la serata il segretario del circolo valligiano Andrea Coucourde, assieme alla sindaca perosina Nadia Brunetto, assessore in Unione montana. Concluderà l’incontro il coordinatore zonale Giovanni Borgarello. Ingresso libero.