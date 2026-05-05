Volontariato aziendale, Uomo e Ambiente torna a pulire la ciclabile di corso Monte Cucco

Continua e si consolida il progetto di volontariato aziendale promosso dall’azienda torinese Uomo e Ambiente per tutelare il territorio.

Dopo il primo intervento realizzato lo scorso autunno, il progetto continua con una nuova serie di interventi di pulizia avvenuti lo scorso mese di aprile. Due giornate in cui alcuni collaboratori di Uomo e Ambiente - Società Benefit e B Corp che da oltre vent’anni accompagna le aziende verso un modello di progresso sostenibile, hanno rinnovato il loro impegno per la pulizia della pista ciclabile di corso Monte Cucco, a pochi passi dalla sede centrale dell’azienda a Torino. Attraverso la raccolta di rifiuti e materiali abbandonati, è stato ripristinato e valorizzato un ulteriore tratto di un’infrastruttura chiave della mobilità sostenibile della città e della comunità locale.

Il progetto, nato dall’adesione dell’azienda all’iniziativa di cittadinanza attiva “Torino Spazio Pubblico” del Comune di Torino, rappresenta per Uomo e Ambiente il raggiungimento di un importante obiettivo del Bilancio di Sostenibilità. L’azienda punta ora a proseguire e ampliare i progetti pro bono avviati, includendo attività con un impatto non solo ambientale, ma anche sociale e di governance. Per i progetti previsti per il 2026 è già partita la raccolta di contatti, disponibilità e proposte, con l’obiettivo di trasformare anche queste idee in azioni concrete.

Tra questi, in occasione del Festival del Verde di Torino, il prossimo 13 maggio è previsto un nuovo appuntamento di ripristino e pulizia della pista ciclabile. Potranno partecipare tutti coloro che vogliono contribuire alla cura del verde del proprio quartiere e della propria città.