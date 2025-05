Permesso Ztl a Torino, ora arriva l'alert quando sta per scadere

Per evitare agli automobilisti multe salate, il Comune è al lavoro per mandare un avviso ai possessori di permesso Ztl quando quest'ultimo sta per scadere. Ad annunciarlo l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo ad un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Come funziona

Attualmente è possibile rinnovare in automatico il "lasciapassare" attraverso le piattaforme presenti sui siti Gtt e Torino Facile, allegando una serie di documenti richiesti. Il servizio di proroga dell'accesso alla Zona a Traffico Limitato è disponibile già "due mesi prima della scadenza".

Sinora però non era attivo nessun alert del termine di validità del permesso. "Le multe - ha denunciato Firrao - arrivano con un notevole ritardo (circa due mesi e mezzo), il che significa che nel frattempo si può incorrere in ulteriori sanzioni".

Un problema che il Comune è al lavoro di risolvere. "Per quanto riguarda l'avviso di scadenza è già in fase di implementazione e nei tempi brevi sarà attivo" ha concluso Foglietta.