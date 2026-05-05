In via Nizza il restyling delle strisce pedonali: "Erano invisibili"

Sicurezza per via Nizza. Sono stati, infatti, rifatti nei giorni scorsi gli attraversamenti pedonali all’angolo con via Abegg, punti che negli ultimi tempi erano diventati poco visibili e potenzialmente pericolosi per pedoni e automobilisti.

A segnalare il problema alcuni residenti della zona, che oggi esprimono soddisfazione per l’intervento realizzato in quel di Nizza Millefonti. “Gli attraversamenti erano ormai invisibili - raccontano -, ed è importante riconoscere quando vengono fatti interventi utili sul territorio”.

Il caso evidenzia anche un aspetto spesso sottovalutato: l’importanza dei canali ufficiali per le segnalazioni. Un piccolo ma importante restyling anche per la Circoscrizione 8. Per questo il coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta, e il presidente Massimiliano Miano, hanno sottolineato il lavoro condiviso con l’amministrazione comunale: “Ringraziamo il Comune, in particolare l’assessora Chiara Foglietta, per aver accolto le nostre indicazioni”.

La priorità degli interventi, spiegano, "è stata data alle aree più sensibili, come quelle vicine a scuole e ospedali, seguite poi dalle segnalazioni dei cittadini. Un modello di collaborazione tra istituzioni e residenti che, in questo caso, ha portato a un risultato concreto in termini di sicurezza".