Notte da incubo per una 22enne: i carabinieri la salvano dalla violenza di un nordafricano

Una notte da incubo quella appena trascorsa per una 22enne, salvata dai carabinieri dalla furia di un trentenne di origini nordafricane, arrestato con l'accusa di tentata violenza sessuale.

I fatti avvenuti in corso Orbassano

L’aggressione è avvenuta in corso Orbassano, quasi all’angolo con via Gorizia, dove la giovane aveva appuntamento con un amico. Mentre stava camminando, si è accorta che c'era un uomo che la stava seguendo: ha iniziato a correre e in breve l'ha raggiunta, poi ha iniziato a parlarla e ha tentato di abbassarle i pantaloni per usarle violenza.

L'intervento di un barista e di un amico

Le urla della 22enne nel cuore della notte sono state però sentite da un barista il cui locale è aperto h24. Lui e l'amico della giovane, giunto di corsa avendo visto che lei era in ritardo all'appuntamento, hanno bloccato l'aggressore, che però è riuscito a fuggire in qualche modo. Nel frattempo erano stati avvertiti i carabinieri e una pattuglia, arrivata rapidamente nei paraggi, è riuscita ad intercettare il fuggitivo.

L'arrivo dei carabinieri e l'arresto

L'uomo è stato riconosciuto dalla giovane e poi arrestato, prima di essere trasferito al carcere di Torino.