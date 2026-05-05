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Sanità | 05 maggio 2026, 10:55

Dopo le cure dentistiche, l'ambulatorio oculistico solidale: a Ivrea la nuova iniziativa degli Asili Notturni Umberto I

L'inaugurazione prevista mercoledì 6 maggio, alla presenza di autorità politiche locali e regionali

Foto generica d'archivio

Foto generica d'archivio

L’associazione Ippocrate, già punto di riferimento per le cure dentistiche gratuite nel Canavese, inaugura mercoledì 6 maggio alle ore 10:30 (alla presenza di autrità politiche locali e regionali) presso il Poliambulatorio Ippocrate, in piazza Primo Maggio a Ivrea,  un nuovo servizio che amplia e rafforza la rete della sanità solidale: l’ambulatorio oculistico gratuito, pensato per garantire visite, diagnosi e occhiali a chi non può permettersi un accesso regolare alle cure. 

Il nuovo presidio nasce nel progetto regionale degli Ambulatori Sociali, in collaborazione con gli Asili Notturni Umberto I, e rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di una sanità di prossimità fondata sulla dignità, sull’equità e sulla responsabilità civile. 

Il servizio oculistico si affianca alle cure dentistiche gratuite già attive, confermando la vocazione dell’associazione a offrire interventi concreti, rapidi e di qualità. Le visite saranno effettuate da medici volontari, mentre la fornitura degli occhiali sarà garantita grazie alla collaborazione con ottici e professionisti che mettono gratuitamente a disposizione competenze e materiali. «Restituire la vista, come restituire il sorriso, significa restituire autonomia, lavoro, relazioni. Significa restituire futuro» — sottolineano i promotori del progetto. L’ambulatorio è aperto a tutte le persone in condizioni di fragilità economica e sociale, senza distinzione di provenienza o status. 

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente all’associazione Ippocrate o ai servizi sociali della città. 

redazione

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