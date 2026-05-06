A Bricherasio San Bernardino riapre: messa con il vescovo e ritorno delle reliquie

L’antica confraternita di San Bernardino di Bricherasio è pronta a riaprire e domenica 10 maggio tornerà ad ospitare una messa, condotta dal vescovo Derio Olivero.

Chiusa da anni, la chiesa in centro paese è stata messa in sicurezza con il rifacimento dell’orditura superiore del tetto e del campanile: “Ormai era chiusa da una decina d’anni per ragioni di sicurezza. Quella di domenica sarà quindi l’inaugurazione di un nuovo corso per San Bernardino che ora è pronta ad ospitare anche eventi e concerti” annuncia Remo Lasagno, vice presidente del Comitato per il restauro che raccoglie fondi per coprire parte della spesa dell’intervento.

Dopo il restauro, la pulizia

“È una soddisfazione essere giunti al giorno dell’apertura, ma lo è stato ancora di più vedere all’opera i bricherasiesi nella raccolta fondi, nelle donazioni economiche, nella pulizia dell’interno della chiesa. Hanno dimostrato di essere affezionati a questo luogo” commenta il parroco, don Maurizio Napoli.

Negli ultimi due mesi, circa una quindicina di volontari sono stati coinvolti nella pulizia degli interni. Alcuni fanno parte della Pro loco, altri si sono fatti avanti per l’occasione: “Quando abbiamo riaperto l’edificio all’interno c’era di tutto – rivela Lasagno –. Grazie al lavoro dei volontari è stata rimossa tutta la sporcizia accumulata negli anni e ora siamo alle rifiniture dei dettagli. Inoltre, sono state posizionate delle reti alle finestre per impedire l’accesso ai volatili, tenerle comunque aperte e arieggiare l’interno”.

Non si ferma però la raccolta fondi: “Dobbiamo ancora saldare un debito di circa 35.000 euro con l’azienda che ha fatto i lavori. Inoltre bisognerà provvedere a terminare la ristrutturazione con alcuni interventi come la tinteggiatura della facciata” aggiunge.

Le reliquie e i bastoni dei confratelli

In occasione della riapertura domenica torneranno a casa anche le reliquie di San Bernardino, custodite negli ultimi anni nella chiesa di Santa Maria. Compiranno il tragitto tra i due edifici religiosi con la processione che partirà alle 10,10 da piazza Santa Maria. “Si tratta di una piccola porzione delle ossa del Santo spostate quando l’edificio non era più sicuro” spiega don Napoli.

Senza essere una vera e propria rievocazione, la processione richiamerà alla memoria quella degli incappucciati, i membri della confraternita con la loro caratteristica tunica: “Si svolgeva in occasione della festa di San Bernardino che era una celebrazione importante per il paese con tanto di ballo montato in piazza Castelvecchio – ricorda Lasagno –. Purtroppo non è stato possibile trovare le tuniche originali con il cappuccio ma abbiamo recuperato i bastoni dei confratelli che verranno portati domenica durante la processione”.

La messa inizierà alle 10,30 e alla sua conclusione, davanti alla chiesa, ci sarà un rinfresco.