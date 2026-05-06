Metro 2, si parte: pubblicata la gara da Rebaudengo a Porta Nuova. Vagoni in viaggio nel 2033

Passi in avanti per la metropolitana 2, che cambierà il volto di Torino nord: nei prossimi giorni verrà ufficialmente pubblicata sulla Gazzetta Europea la gara per l'affidamento delle opere civili, dal valore di un miliardo di euro. Attualmente l'opera è finanziata con un miliardo e 828milioni di euro, che permetteranno di realizzare il tratto tra Rebaudengo e Porta Nuova.

Due lotti

"Il bando - ha chiarito il commissario straordinario per l'opera, Bernardino Chiaia - sarà suddiviso in due lotti: da Rebaudengo alla Manifattura Tabacchi ed il secondo dalla Croce Rossa fino a Porta Nuova". "Le sfide tecniche - ha aggiunto - sono tre: il deposito e l'officina a Rebaudengo, la rigenerazione urbana del Trincerone ed i cantieri nel centro di Torino, da piazza Carlo Alberto fino alla stazione dove ci sarà l'interscambio con la linea 1".

I criteri

Tra i criteri della gara europea, verrà premiato chi proporrà una cantierizzazione più sostenibile e con tempistiche più brevi, con l'obiettivo di limitare i disagi. I due lotti verranno poi assegnate a due imprese diverse.

Il "salotto buono" di Torino, rispetto ad altre aree di cantiere, presenta sicuramente delle difficoltà logistiche legate al trasporto del terreno asportato per la realizzazione del cantiere, oltre all'approvvigionamento delle paratie per i lavori.

"Non mi preoccupa - ha spiegato Chiaia - lo spostamento del cavallo di piazza Carlo Alberto. Come accaduto in altri casi si possono prevedere dei nastri che trasportano a distanza lo smarino: dei punti accettabili dove mettere i camion per lo scarico possono essere via Po o piazza Carlina".

Il cronoprogramma

Dal punto di vista cronologico, l'obiettivo è di insediare la commissione esaminatrice a settembre, per l'aggiudicazione di gara ad ottobre. Per velocizzare i tempi sono state fatte, o attualmente in corso, una serie di azioni preliminari come la bonifica delle scarpate e belliche.

Una volta firmato il contratto, i lavori civili inizieranno tra l'inverno 2026 e la primavera 2027, per poi concludersi nel 2032: finita la fase di collaudo, la metropolitana 2 sarà in viaggio da Rebaudengo fino a Porta Nuova nella prima metà 2033.

"La gara per la linea 2 - ha sottolineato il sindaco, Stefano Lo Russo - è la più importante mai fatta come Comune di Torino. La metro 1 ci ha lasciato degli insegnamenti, che hanno determinato la scelta della tecnologia ed i binari: il trasporto di gomma prevede dei fermi importanti, questo limita molto". "Oggi - ha aggiunto - vanno a gara i due lotti della prima tratta già finanziata, ma il progetto della prosecuzione fino al Politecnico c'è già, in maniera tale che qualora il governo stanzi i fondi mancanti saremmo pronti a proseguire senza rifare gara o progetto e faccio appello a tutte le forze politiche a considerarla una priorità".

450 mln arrivare al Politecnico

Rispetto al progetto originario, al momento non si arriverà ancora all'Ateneo: per realizzare questa seconda parte dalla stazione fino a corso Duca degli Abruzzi servono altri 450 milioni di euro. La deadline per ricevere ulteriori stanziamenti dal Governo, come ha ribadito Chiaia, è la fine del 2029/inizio 2030.

Se i i soldi arrivassero entro questa data, i lavori per andare da Porta Nuova al Politecnico proseguirebbero in continuità con gli altri, senza dover fare una nuova gara.