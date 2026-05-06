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Attualità | 06 maggio 2026, 16:04

La Settimana della Croce Rossa accende Trofarello

Tutti i numeri dei servizi forniti alla comunità

La Settimana della Croce Rossa accende Trofarello

La Settimana della Croce Rossa accende Trofarello

Prende il via la Settimana della Croce Rossa e, in occasione del 1° maggio, la presidente della CRI di Trofarello Laura Frascolla ha consegnato al Sindaco Stefano Napoletano la bandiera della Croce Rossa, ora esposta in Comune come segno di vicinanza e presenza sul territorio. 

La Croce Rossa è sempre presente a tutti gli eventi della città, offrendo assistenza e supporto ogni volta che ce n’è bisogno: una straordinaria comunità al servizio della comunità.

I numeri della CRI di Trofarello

* 10.956 servizi totali, così suddivisi:• 620 interventi 118
* 1.136 servizi ASL TO5
* 7.442 servizi ASL TO1
* 854 servizi a privati
* 102 servizi gratuiti per Comune e privati
* 829 assistenze e servizi interni

* 193.984 km percorsi complessivamente
* Dettaglio dei 620 servizi 118:• 141 su Trofarello
* 242 su Moncalieri
* il resto sui Comuni limitrofi
* totale km 118: 11.765

* 18.655 ore di volontariato donate alla comunità

Il grazie del sindaco Napoletano

Numeri che raccontano un presidio fondamentale per le emergenze e per i servizi collegati. Il Sindaco Napoletano ha ringraziato la presidente della Croce Rossa Frascolla "e con lei tutto il direttivo, i volontari e le volontarie che ogni giorno, percorrendo strade e impegnandosi accanto a chi ha bisogno, si prendono cura degli altri e dei nostri cittadini con dedizione e senso di comunità".

m.d.m.

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