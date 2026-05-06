La Settimana della Croce Rossa accende Trofarello

Prende il via la Settimana della Croce Rossa e, in occasione del 1° maggio, la presidente della CRI di Trofarello Laura Frascolla ha consegnato al Sindaco Stefano Napoletano la bandiera della Croce Rossa, ora esposta in Comune come segno di vicinanza e presenza sul territorio.

La Croce Rossa è sempre presente a tutti gli eventi della città, offrendo assistenza e supporto ogni volta che ce n’è bisogno: una straordinaria comunità al servizio della comunità.

I numeri della CRI di Trofarello

* 10.956 servizi totali, così suddivisi:• 620 interventi 118

* 1.136 servizi ASL TO5

* 7.442 servizi ASL TO1

* 854 servizi a privati

* 102 servizi gratuiti per Comune e privati

* 829 assistenze e servizi interni

* 193.984 km percorsi complessivamente

* Dettaglio dei 620 servizi 118:• 141 su Trofarello

* 242 su Moncalieri

* il resto sui Comuni limitrofi

* totale km 118: 11.765

* 18.655 ore di volontariato donate alla comunità

Il grazie del sindaco Napoletano

Numeri che raccontano un presidio fondamentale per le emergenze e per i servizi collegati. Il Sindaco Napoletano ha ringraziato la presidente della Croce Rossa Frascolla "e con lei tutto il direttivo, i volontari e le volontarie che ogni giorno, percorrendo strade e impegnandosi accanto a chi ha bisogno, si prendono cura degli altri e dei nostri cittadini con dedizione e senso di comunità".