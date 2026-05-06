Previsioni del tempo ed eventi climatici in Piemonte e nel Pinerolese nell’incontro con il meteorologo Andrea Vuolo

I cambiamenti climatici influenzano tutto il territorio: quali siano gli effetti in Piemonte e nel Pinerolese sarà ciò di cui si parlerà durante la conferenza di venerdì 8 maggio a Pinerolo. Ospite della serata sarà il piemontese Andrea Vuolo, meteorologo Rai, che spopola sui social.

“Parlerò di meteorologia, di come nascono e si fanno le previsioni del tempo, ma anche di come si arriva alle emissioni di allerta meteo-idrogeologica – spiega Vuolo –. Ci concentreremo sui cambiamenti climatici a livello globale, che sono cause dell’aumento di fenomeni estremi sulla nostra regione e sul territorio pinerolese, per capire cosa sta accadendo in questi ultimi decenni”.

L’impegno nella divulgazione

In quanto meteorologo professionista, Vuolo si impegna per informare sulle questioni climatiche, procurando dati attendibili. “Sicuramente in questo periodo storico dove c’è molta attenzione su tema meteo-clima è facile imbattersi in fake news su internet. Da addetto ai lavori, sto cercando un po’ di sensibilizzare sui miei canali social, oltre che in tv e in radio, l’utente medio, informandolo, usando anche termini tecnici”.

L’obiettivo principale è combattere l’ignoranza scientifica a livello generale. “Consiglio di non fidarsi solamente delle app, che sono tante e rappresentano prodotti che spesso non si parlano tra di loro, ma di intraprendere una lettura più dettagliata di un post testuale. Da meteorologo comunicatore l’obiettivo principale è anche quello, durante le fasi di maltempo, di fornire dati e aggiornamenti in tempo reale. I social ce lo permettono, ci danno una mano a condividere le notizie”, aggiunge Vuolo. Un incarico che rappresenta una sfida giornaliera, soprattutto quando si continua a percepire una sensazione di sospetto da parte del pubblico online nei confronti della credibilità dei dati che confermano la presenza di determinati eventi climatici.

L’incontro a Pinerolo

L’appuntamento per la conferenza ‘I cambiamenti climatici: scenari ed impatti sul territorio piemontese e pinerolese’ è per venerdì 8 maggio alle 21 alla Biblioteca Alliaudi di via Battisti 11. La serata sarà divisa in tre parti e, oltre a Vuolo, interverranno Flavio Cappellano, di Meteo Pinerolo, sugli eventi meteo che hanno interessato la città in questi ultimi anni, e Maurizio Pesando, Coordinatore della Protezione Civile di Pinerolo. “Con Flavio, che ha la sua fama a Pinerolo per la sua pagina di divulgazione, ci conosciamo da 15 anni, è stato lui a proporre un incontro di meteorologia qui, e anche con Pesando e l’amministrazione comunale si è deciso di organizzare la serata”.