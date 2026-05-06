Farmaco originale o generico? Incontro informativo dell'associazione D.I.V.A.

C’è una domanda che accompagna molte persone ogni volta che entrano in farmacia: farmaco originale o generico, è davvero la stessa cosa? A questo interrogativo, concreto e quotidiano, l’Associazione D.I.V.A. dedica un momento di approfondimento aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di fornire strumenti chiari per orientarsi in modo consapevole.

Da anni impegnata nella promozione di iniziative culturali e sociali, in particolare rivolte al contrasto della solitudine, l’Associazione D.I.V.A. propone un incontro informativo nell’ambito delle attività dedicate alla salute e alla prevenzione. L’appuntamento è fissato per mercoledì 20 maggio 2026, dalle ore 15:30 alle 17:00, presso Vol.To – Centro Servizi per il Volontariato, in via Giolitti 21 a Torino.

Il tema scelto riguarda una delle decisioni più frequenti nella vita di tutti i giorni: quale farmaco acquistare e perché. Un ambito in cui non sempre è facile distinguere tra informazioni tecniche, abitudini personali e indicazioni ricevute. L’incontro nasce proprio con l’intento di rendere questo passaggio più comprensibile, offrendo spiegazioni accessibili e basate su dati scientifici.

A guidare il confronto sarà il dottor Gianni Ariano, farmacista e docente Unitre, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di chiarimento sui principali aspetti legati ai farmaci equivalenti.

L’ingresso è libero e non è richiesta iscrizione.