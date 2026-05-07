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Cronaca | 07 maggio 2026, 11:55

Caos in piazza Solferino, tamponamento tra due bus: due persone ferite portate all'ospedale [FOTO]

Una vettura della linea 19 è entrata in collisione con un'altra della linea 67. Danni ai due mezzi e qualche disagio per il traffico

Tamponamento tra due bus in piazza Solferino

Tamponamento tra due bus in piazza Solferino

Un violento tamponamento tra due bus della Gtt ha reso decisamente movimentata la mattinata in piazza Solferino. Per cause e dinamiche ancora da chiarire, intatti, un mezzo della linea 19 e uno della linea 67 sono entrati in collisione nel cuore della città. Due le persone ferite, subito soccorse e portate in ospedale.

In particolare una donna di 39 anni è stata portata al Mauriziano in codice giallo dopo essere caduta a terra e aver forse battuto la testa.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale insieme ai tecnici della GTT per effettuare i rilievi. Il traffico risulta in parte deviato, con i vigili urbani che hanno chiuso temporaneamente la parte di piazza che guarda verso il teatro Alfieri.

Tamponamento tra due bus in piazza Solferino

Tamponamento tra due bus in piazza Solferino

Tamponamento tra due bus in piazza Solferino

Tamponamento tra due bus in piazza Solferino

Tamponamento tra due bus in piazza Solferino

Tamponamento tra due bus in piazza Solferino

Tamponamento tra due bus in piazza Solferino

Tamponamento tra due bus in piazza Solferino

Tamponamento tra due bus in piazza Solferino

Tamponamento tra due bus in piazza Solferino

Tamponamento tra due bus in piazza Solferino

Tamponamento tra due bus in piazza Solferino

Tamponamento tra due bus in piazza Solferino

Tamponamento tra due bus in piazza Solferino

redazione

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