Caos in piazza Solferino, tamponamento tra due bus: due persone ferite portate all'ospedale [FOTO]

Un violento tamponamento tra due bus della Gtt ha reso decisamente movimentata la mattinata in piazza Solferino. Per cause e dinamiche ancora da chiarire, intatti, un mezzo della linea 19 e uno della linea 67 sono entrati in collisione nel cuore della città. Due le persone ferite, subito soccorse e portate in ospedale.

In particolare una donna di 39 anni è stata portata al Mauriziano in codice giallo dopo essere caduta a terra e aver forse battuto la testa.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale insieme ai tecnici della GTT per effettuare i rilievi. Il traffico risulta in parte deviato, con i vigili urbani che hanno chiuso temporaneamente la parte di piazza che guarda verso il teatro Alfieri.