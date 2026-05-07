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Cronaca | 07 maggio 2026, 07:15

Perdita d'acqua in centro Luserna San Giovanni, chiuso viale De Amicis [FOTO]

I tecnici dell'Acea sono al lavoro dall'1,30 per riparare il guasto che si è verificato nella notte. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale

Strada chiusa per una perdita d'acqua

Strada chiusa per una perdita d'acqua

Sarà chiuso al traffico fino a metà mattinata di oggi – giovedì 7 maggio – viale De Amicis, la strada che dal centro di Luserna San Giovanni porta a Torre Pellice. Questa notte infatti, all'altezza del civico 1, c'è stata una grande perdita d'acqua. I tecnici dell'Acea sono al lavoro dalle 1,30 per riparare il danno e fino alle 5 l'area è stata presidiata dai Carabinieri, sostituiti poi dalla Polizia locale.

Prevediamo che per metà mattinata la strada potrà essere aperta”, annuncia il comandante della Polizia locale, Massimo Chiarbonello.

L'asfalto rigonfio e spaccato dall'acqua dovrà essere ripristinato.

Strada chiusa per una perdita d'acqua

Strada chiusa per una perdita d'acqua

Strada chiusa per una perdita d'acqua

Strada chiusa per una perdita d'acqua

Strada chiusa per una perdita d'acqua

Strada chiusa per una perdita d'acqua

Elisa Rollino

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