Perdita d'acqua in centro Luserna San Giovanni, chiuso viale De Amicis [FOTO]

Sarà chiuso al traffico fino a metà mattinata di oggi – giovedì 7 maggio – viale De Amicis, la strada che dal centro di Luserna San Giovanni porta a Torre Pellice. Questa notte infatti, all'altezza del civico 1, c'è stata una grande perdita d'acqua. I tecnici dell'Acea sono al lavoro dalle 1,30 per riparare il danno e fino alle 5 l'area è stata presidiata dai Carabinieri, sostituiti poi dalla Polizia locale.

“Prevediamo che per metà mattinata la strada potrà essere aperta”, annuncia il comandante della Polizia locale, Massimo Chiarbonello.

L'asfalto rigonfio e spaccato dall'acqua dovrà essere ripristinato.