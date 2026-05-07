Lucento, un uomo di 25 anni arrestato per spaccio: aveva con sé hashish e 2500 euro in contanti

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi nel quartiere Lucento, un cittadino marocchino di 25 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo è stato scoperto nel corso di alcuni controlli legati a persone sottoposte a misure restrittive.



Gli agenti del Commissariato di Madonna di Campagna hanno individuato e controllato, nei pressi di uno stabile, due persone sottoposte all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Durante le verifiche è però sopraggiunto un terzo uomo, un cittadino marocchino di 25 anni, anch’esso già noto alle forze dell'ordine perché sottoposto alla stessa misura. Il giovane ha mostrato, fin da subito, un atteggiamento evasivo e insofferente al controllo, tentando anche di allontanarsi, ma gli agenti hanno trovato, nei suoi effetti personali, diversi involucri di hashish già suddiviso in dosi e oltre 2.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti, lo stupefacente, il denaro e il telefono cellulare in suo possesso sono stati sequestrati.