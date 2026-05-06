Anziana resta in panne con la sua carrozzina elettrica, gli agenti della Polizia locale la soccorrono

Rimasta senza batteria e con la carrozzina elettrica ferma, è stata aiutata dal personale GTT e della Polizia Locale. È successo sabato 2 maggio, nel quartiere Bertolla.

Una donna anziana, di circa ottant’anni, di origine congolese, si è trovata improvvisamente in difficoltà: scendendo dal bus in strada San Mauro, la sua carrozzina elettrica era rimasta senza carica, tenendola di fatto bloccata a distanza dalla sua abitazione. La donna è quindi stata aiutata in prima battuta dal conducente di linea dell’azienda di trasporto locale, che ha allertato la centrale della Polizia Locale la quale ha disposto l’invio di una pattuglia.

Sul posto gli agenti del Comando territoriale Barriera di Milano hanno appurato che la signora era in buone condizioni e voleva solo fare rientro alla propria abitazione. Così gli agenti hanno accompagnato l’anziana, spingendo la carrozzina elettrica per un tratto di strada e aiutandola a raggiungere casa. Una volta al sicuro si è profusa in ringraziamenti nei confronti di chi l’aveva aiutata.

Quotidianamente la centrale operativa del Corpo, su segnalazione della cittadinanza, dei propri agenti o del 112, gestisce interventi per persone in difficoltà o che hanno bisogno di un aiuto.