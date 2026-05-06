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Cronaca | 06 maggio 2026, 11:25

Spaccio di stupefacenti: arrestato un 17enne a Ivrea

In casa trovati hashish, bilancino e denaro in contanti

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

A Ivrea, nelle scorse settimane, un 17enne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato fermato durante un controllo su strada e trovato inizialmente in possesso di una sigaretta artigianale contenente hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire circa 24 grammi di sostanza, suddivisa in più involucri, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.

Redazione

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