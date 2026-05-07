Commemorazione al ‘cippo degli alunni’: a Pinasca il ricordo dell’eccidio di Castelnuovo

A Pinasca si torna a ricordare i partigiani morti durante la Guerra di Liberazione al monumento ‘adottato’ dai bambini. Domani, venerdì 8 maggio, verrà commemorato l’eccidio di Castelnuovo, avvenuto il 10 maggio 1944. La cerimonia si svolgerà al cippo dedicato alle vittime, adottato in passato dagli alunni e dalle maestre della scuola Hurbinek di Pinasca. Durante l’anno scolastico si occupano di tenere viva la memoria dell’evento durante l’anno scolastico e animano la commemorazione.

“Quello di Castelnuovo è un dramma mai dimenticato dalla comunità pinaschese che tuttavia non aveva coinvolto direttamente gli abitanti” racconta Carla Reymondo, ex maestra e volontaria della sezione di Pinasca e Inverso Pinasca dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia). Le dodici vittime infatti arrivavano da svariati paesi del Torinese e dell’Astigiano. Tra loro, il più vicino alla Val Chisone era un trentenne cumianese. Alcuni dei corpi dei partigiani fucilati proprio sotto il ponte di Castelnuovo, dove oggi sorge il cippo, non sono mai stati identificati. “Ciò che si sa è che facevano parte della brigata Magnoni della divisione Sergio De Vitis, attiva soprattutto in Val Sangone” aggiunge Reymondo. Erano stati catturati proprio tra la Val Chisone e la Val Sangone, sotto il Colle della Roussa, e poi imprigionati ai Salesiani di Perosa Argentina, allora sede di un commando tedesco.

Lì sono stati sottoposti a torture, prima di essere trasportati per la fucilazione a Castelnuovo.

“Proprio durante la detenzione avevano incrociato l’ex sindaco Riccardo Richiardone, anche lui imprigionato ai Salesiani con il padre. È stato lui a contribuire a tenere viva la memoria dell’incontro con quei giovani, che la sorte ha voluto morissero a Pinasca” ricorda Guido Rostagno, presidente dell’Anpi.

La commemorazione di venerdì inizierà con un corteo dalla scuola Hurbinek di Pinasca che raggiungerà il cippo commemorativo. Qui si terranno i saluti istituzionali del sindaco e dei rappresentanti dell’Anpi e l’intervento della consigliera regionale Monica Canalis. La cerimonia proseguirà con momenti di memoria curati dagli alunni della scuola primaria, tra canti, letture e decorazione del cippo.

In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà al Salone polivalente di Pinasca con inizio alle 15. La partecipazione è aperta alla cittadinanza.