Discussione degenera in rissa. E un 16enne viene azzannato al volto da un pitbull

Ancora violenza, aggressioni e sangue che scorre sulle strade di Torino. A scatenare l’ennesima rissa stavolta sarebbe stato un apprezzamento considerato troppo audace nei confronti di una ragazza.

Durante rissa il morso del pitbull

Da qui è nato in corso Taranto lo scontro tra due bande di giovani con tanto di bastoni e coltelli. A pagare il prezzo più alto un 16enne, finito azzannato al volto dal pitbull di uno dei componenti dell'altro gruppo.

Dimesso da San Giovanni Bosco

Al ragazzo è andata di lusso, avendo rimediato solo qualche ferita al volto e alle braccia: in casi simili si può rimanere sfigurati, quando non si muore. Invece per lui sono arrivate in breve le dimissioni dal San Giovanni Bosco, dove era stato portato d'urgenza.