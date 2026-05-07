Teatro, debutto in Italia per la commedia esilarante "La foto del mio migliore amico"

Dopo i diritti esclusivi per “Una cena d’addio”, il filone della commedia francese per Onda Larsen continua così con questo spettacolo che è stato tradotto, per l’occasione, dal regista Borini. Si tratta di una esilarante commedia degli equivoci ai tempi delle app. Un primo appuntamento, un profilo fake e un migliore amico nel posto sbagliato al momento sbagliato: cosa succede quando il desiderio di trovare l’anima gemella online si scontra con una bugia fin troppo fotogenica?

Il testo ha conquistato il pubblico francese: sono due anni che è in scena al Teatro Edgar di Parigi. Vede protagonista Antonio, che ha finalmente ottenuto un appuntamento con Chiara, conosciuta su un sito di incontri. Per l'occasione, chiede al suo migliore amico Guglielmo di accompagnarlo. Ma perché mai qualcuno dovrebbe volere il proprio migliore amico al primo appuntamento? La risposta è semplice: Antonio ha avuto la geniale idea di utilizzare la foto di Guglielmo come propria immagine del profilo, convinto di essere meno fotogenico dell’amico. Ha, così, inizio una girandola di equivoci inarrestabile: Guglielmo dovrà fingere di essere Antonio, mentre Antonio cercherà di spacciarsi per Guglielmo. L'obiettivo è far innamorare Chiara di Antonio o, meglio, di Guglielmo, che finge di essere Antonio, o, forse, di Antonio che finge di essere Guglielmo. Insomma: una serata che si preannuncia decisamente e comicamente complicata, perché questo spettacolo, in un’epoca in cui il mondo degli incontri digitali è diventato la nuova frontiera del corteggiamento, analizza con ironia e cinismo le dinamiche moderne.