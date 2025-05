Tutto pronto per l'edizione 2025 di Moncalieri LavORA: oltre 100 le posizioni aperte

Il mercato del lavoro piemontese si trova oggi a un bivio: da un lato, il 2024 ha visto un incremento degli occupati e un tasso di occupazione che ha toccato il 69%. Dall’altro, le previsioni per quest’anno raccontano un rallentamento: nel trimestre febbraio-aprile 2025, le assunzioni previste sono circa 74.400, in calo di quasi 11.000 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il 49,7% delle imprese segnala difficoltà nel reperire personale qualificato, specialmente in ambiti tecnici e operativi.

Far incontrare domanda e offerta

In questo contesto si inserisce l’evento “Moncalieri LavORA” , in programma domani, giovedì 8 maggio, a partire dalle ore 10, presso il PalaExpo, promosso dal Comune e dedicato all'incontro tra persone in cerca di occupazione, aziende, enti formativi e agenzie per il lavoro. Un'intera giornata pensata per creare connessioni reali, concrete, tra chi offre opportunità e chi è pronto a coglierle.

Per la prima volta anche Cooperjob Agenzia per il Lavoro sarà presente a questo importante appuntamento, in sinergia con Confcooperative Piemonte Nord. “Moncalieri LavORA” non è una semplice fiera del lavoro. È un momento in cui istituzioni, imprese e cittadini si incontrano e costruiscono nuove visioni condivise. Nell’edizione 2024, sono state oltre 60 le realtà presenti tra aziende, enti di formazione e agenzie, e centinaia le persone che hanno partecipato attivamente, con un flusso costante per tutta la giornata e numerose candidature raccolte direttamente in sede.

Di Crescenzo: "Il lavoro prima preoccupazione"