A Rivalta il Ponte dell'Arcobaleno, uno spazio dedicato agli animali che non ci sonno più

Sabato 9 maggio alle ore 10,30 verrà inaugurato al parco del Sangone, in via Pergolesi a Rivalta, il Ponte dell'Arcobaleno. Sarà uno spazio dedicato agli amici animali che hanno lasciato un segno indelebile nelle nostre vite, dove sarà possibile ricordarli e richiamare alla memoria i momenti felici trascorsi insieme. Si tratta di un percorso in lieve salita in listelli di legno color arcobaleno che conducono a un punto prospettico costituito da un portale verde.

Oltre la porta il percorso prosegue, dissolvendosi nel parco. Sul parapetto realizzato in paletti di legno e corda, potranno essere appesi i ricordi dei nostri amici. L’area è circondata da un prato e completata con una targa illustrativa. Il Ponte dell’Arcobaleno è un concetto simbolico ormai molto diffuso nella cultura contemporanea legata agli animali. Al di là del Ponte gli animali vivono sereni, felici, liberi dal dolore e dalla vecchiaia. Ed è lì che attendono i propri compagni umani. Non sono molte le città o i parchi, soprattutto in Italia, nei quali siano stati realizzati “Ponti dell’Arcobaleno”.

Eppure questi spazi possono avere una funzione sociale e terapeutica, creando comunità attorno al sentimento del rispetto e della gratitudine verso gli animali. Rivalta ha scelto di dedicare al Sentiero del Ricordo un’area del Parco Sangone, uno spazio naturale immerso nel verde e nella natura del parco fluviale, da sempre frequentato dalle famiglie e dagli amici a quattro zampe.