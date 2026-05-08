A Torino arriva la “Giornata della Prevenzione Frodi”

Poste Italiane, in collaborazione con la Polizia di Stato, incontrerà i cittadini torinesi in occasione della “Giornata della Prevenzione Frodi”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sui principali rischi legati alle truffe e alla diffusione di corretti comportamenti di difesa.

L’evento si svolgerà lunedì 11 maggio, dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00, presso l’Ufficio Postale Torino Centro, in via Vittorio Alfieri 10.

Nel corso della giornata sarà allestito un corner informativo dove il personale specializzato di Poste Italiane – Fraud Management e Security Intelligence e della Polizia di Stato – Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Piemonte e Valle d’Aosta sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, chiarimenti e consigli pratici su come riconoscere e prevenire le frodi più diffuse.