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Attualità | 08 maggio 2026, 12:33

A Torino arriva la “Giornata della Prevenzione Frodi”

Lunedì 11 maggio l'iniziativa organizzata da Poste Italiane in collaborazione con la Polizia di Stato

A Torino arriva la “Giornata della Prevenzione Frodi”

A Torino arriva la “Giornata della Prevenzione Frodi”

Poste Italiane, in collaborazione con la Polizia di Stato, incontrerà  i cittadini torinesi in occasione della “Giornata della Prevenzione Frodi”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sui principali rischi legati alle truffe e alla diffusione di corretti comportamenti di difesa.

L’evento si svolgerà lunedì 11 maggio, dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00, presso l’Ufficio Postale Torino Centro, in via Vittorio Alfieri 10.

Nel corso della giornata sarà allestito un corner informativo dove il personale specializzato di Poste Italiane – Fraud Management e Security Intelligence e della Polizia di Stato – Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Piemonte e Valle d’Aosta  sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, chiarimenti e consigli pratici su come riconoscere e prevenire le frodi più diffuse.

Files:
 CS Giornate Frodi Torino invito ai cittadini (418 kB)

comunicato stampa

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